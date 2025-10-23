Туркменистан и Университет Монтаны наметили запуск совместных краткосрочных курсов

В рамках визита в США делегация Туркменистана, состоящая из представителей сферы образования, посетила Университет штата Монтана в Биллингсе в целях расширения практического сотрудничества.

В ходе визита состоялись встречи с руководством университета, знакомство с факультетами, сообщили «Туркменпорталу» в Министерстве образования Туркменистана.

Стороны наметили запуск совместных краткосрочных курсов по аналитике данных, финансовой грамотности и управлению проектами с использованием реальных кейсов с участием компаний региона. Также был рассмотрен обмен преподавателями для практических занятий.

Была поддержана идея о совместном использовании образовательного портала Canvas LMS Университета штата Монтана как единой площадки для совместного преподавания, шаблонов курсов и мониторинга освоения материала.

Заместитель министра образования Туркменистана А.Атаев представил обзор достигнутых результатов страны в сфере образования. Отмечены обновление программ в соответствии с международными ориентирами качества, развитие цифрового образования и современной материально-технической базы, рост исследовательской активности и участие университетов в международных рейтингах.

Стороны, выразили готовность оперативно переводить договорённости в практику: оформлять меморандумы и рабочие планы, назначать совместные команды, согласовывать расписания пилотных модулей, обменов и летних школ, а также использовать единые инструменты мониторинга.

Ранее мы сообщали, что представительная делегация сферы образования Туркменистана направилась в США с рабочим визитом с целью расширения практического взаимодействия между учебными заведениями.