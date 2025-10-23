Туркменистан и Ботсвана подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений

В Нью-Йорке, в офисе Постоянного представительства Туркменистана при ООН, состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Ботсвана.

Как сообщает МИД Туркменистана, перед церемонией Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Республики Ботсвана при ООН Чарльз Масоле провели переговоры.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами, а также в развитии двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие на площадке международных организаций, в первую очередь в рамках ООН.

Посол А.Атаева от имени Правительства Туркменистана пригласила представителей Правительства Ботсваны принять участие в предстоящем Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Стороны подчеркнули, что установление дипломатических отношений станет важным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних связей и развития долгосрочного партнёрства.