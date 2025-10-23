Представитель Bownstein рассказала о поддержке США проекта ТАПИ

Американская компания Bownstein напрямую взаимодействует с администрацией Президента Дональда Трампа для обеспечения поддержки проекта газопровода ТАПИ со стороны всех структур правительства США. Об этом в кулуарах Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2025» рассказала представитель компании Саманта Карл-Йодер.

«Компания Bownstein очень рада работать с правительством Туркменистана и проектом газопровода ТАПИ. Bownstein напрямую взаимодействует с администрацией Трампа, с Белым домом, Советом национальной безопасности, Министерством торговли и Государственным департаментом, чтобы обеспечить поддержку проекта со стороны всех структур правительства США», – сказала она.

Карл-Йодер также отметила, что проект ТАПИ создаст возможности для экономического развития всех стран региона.

«Взаимосвязанность четырёх стран с точки зрения энергетики важна для диверсификации. Это будет способствовать экономическому росту, создаст рабочие места, а также откроет возможности для дальнейшего развития инфраструктуры за пределами энергетического сектора», – заключила представитель Bownstein.

Напомним, ранее в ходе торжественного мероприятия по случаю продолжения прокладки очередного этапа газопровода ТАПИ по маршруту Серхетабат–Герат, Национальный Лидер туркменского народа отметил вклад американской компании «Bownstein», выступающей консультантом проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и предоставляющей ценные и полезные рекомендации в его реализации. Председатель Халк Маслахаты также выразил благодарность Президенту США за поддержку проекта.