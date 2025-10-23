Посол Японии посетил Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана

Посол Японии в Ашхабаде Сасаки Хироси посетил Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, а также другие телевизионные объекты, где активно ведётся подготовка к внедрению японского вещательного оборудования. Об этом сообщается в соцсетях Посольства.

В рамках визита посол встретился с председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Мейлисом Реджеповым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества Туркменистана и Японии в области телерадиовещания, отмечает источник.