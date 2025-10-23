В Узбекистане проходят Дни культуры Туркменистана

В Хорезмской области Узбекистана стартовали Дни культуры Туркменистана. Торжественный концерт, открывший мероприятие, состоялся 21 октября, сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.

На церемонии открытия выступили заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов и заместитель министра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов. В своих речах они подчеркнули динамичное развитие культурных связей между двумя государствами в последние годы. В рамках концертной программы перед зрителями выступили туркменские артисты.

22 октября в Хорезме прошла творческая встреча представителей культуры и искусства Туркменистана и Узбекистана. Участники мероприятия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, дружественных отношений между народами и достижения в культурной сфере.

Дни культуры Туркменистана в Узбекистане продолжаются.