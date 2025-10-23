Во Франции ограбили музей Дени Дидро после инцидента в Лувре

В ночь на 20 октября в городе Лангр (департамент Верхняя Марна, Франция) был ограблен музей «Дом просвещения Дени Дидро», посвященный жизни и наследию французского философа эпохи Просвещения, сообщает РБК.

Инцидент произошел спустя несколько часов после громкого ограбления парижского Лувра. Сотрудники музея утром в понедельник обнаружили взломанную входную дверь и разбитую витрину. Преступники похитили коллекцию из 1633 серебряных и 319 золотых монет, отчеканенных в период с 1790 по 1840 год. Стоимость украденных монет оценивается примерно в 90 тысяч евро. Коллекция была обнаружена в ноябре 2011 года во время ремонтных работ.

Грабители воспользовались тем, что музей был закрыт по понедельникам. Другие экспонаты музея остались нетронутыми.

Ранее, 19 октября, из парижского Лувра были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ущерб от этого ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

Лувр возобновил работу для посетителей только 22 октября, однако галерея Аполлона, откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.

Это происшествие стало частью серии нападений на музеи Франции с начала сентября 2025 года. В середине октября дважды был ограблен Музей Жака Ширака, а в сентябре из Национального музея в Лиможе исчезли три предмета китайского фарфора, имеющие статус национального достояния.

Французское министерство внутренних дел объявило об усилении мер безопасности для всех музеев страны.