Бабаев заявил об открытости Туркменистана для партнёрства в газовой сфере

Государственный министр Туркменистана, Председатель госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев выступил на юбилейной 30-й международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2025), подчеркнув готовность страны к расширению международного сотрудничества в энергетическом секторе.

Глава «Туркменгаза» сообщил о реализации проектов по освоению месторождения Галкыныш. В настоящее время введены в эксплуатацию три газоперерабатывающих завода общей мощностью 30 млрд кубометров в год. Четвёртая очередь проекта мощностью 10 млрд кубометров планируется к запуску в начале следующего года.

Бабаев отметил диверсификацию экспортных маршрутов как приоритет газовой политики страны. Туркменский газ поставляется в Китай и Узбекистан, при этом Китай остаётся крупнейшим покупателем — около 40 млрд кубометров в год по трём линиям газопровода. После ввода четвёртой нитки объёмы увеличатся до 65 млрд кубометров.

Особое внимание в выступлении было уделено транснациональному газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). После полного ввода в эксплуатацию газопровод обеспечит поставки 33 млрд кубометров в год на рынки Южной и Юго-Восточной Азии.

Бабаев подчеркнул приверженность Туркменистана принципам устойчивого развития. Страна присоединилась к глобальным метановым обязательствам и внедрила цифровую платформу MARS для мониторинга выбросов метана.

«Туркменистан открыт, надёжен и готов к партнёрству», — заявил министр, призвав международных инвесторов к участию в проектах газовой отрасли.