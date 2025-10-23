«Аркадаг» вырвал ничью у «Аль-Ахли» в матче Лиги чемпионов АФК-2

Футбольный клуб «Аркадаг» сыграл вничью с катарским «Аль-Ахли» со счетом 2:2 в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Туркменская команда избежала поражения благодаря голу, забитому на первой добавленной минуте второго тайма.

В составе хозяев отличились Матей Митрович (41-я минута) и Мишел Влап (56). У «Аркадага» мячи забили Байрам Атаев (79) и Мекан Сапаров (90+1).

В другом матче группы B узбекский «Андижан» на своем поле принимал бахрейнскую «Аль-Халдию». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После трех туров лидерство в группе сохраняет «Аль-Халдия» (5 очков). По три балла набрали «Андижан» и «Аль-Ахли». «Аркадаг» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.