Туркменский фильм «Daragt» удостоен специального диплома кинофестиваля в Душанбе

Фильм «Daragt» туркменского кинорежиссёра Сахысалыха Байрамова был удостоен специального диплома жюри II Международного кинофестиваля «Тоджи Сомон» в Душанбе.

Приз был вручен «за яркое воплощение темы женской верности», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Кинолента «Daragt», снятая Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана, уже неоднократно становилась призёром международных киносмотров. Картина повествует о судьбе туркменской семьи, где главная героиня Нязик провожает мужа на фронт и ждёт его возвращения. Символом надежды для неё становится абрикосовое дерево, когда-то посаженное молодожёнами.

Помимо фильма «Daragt» на фестивале в рамках Дня Туркменистана зрителям была показана художественная кинолента «Композитор», режиссёра Максата Гылыджова.

Проведение II Международного кинофестиваля «Тоджи Сомон» стало значимым событием, способствующим развитию кинематографического искусства, сохранению культурного наследия и популяризации национальных культурных ценностей. Фестиваль также предоставил уникальную платформу для обмена профессиональным опытом между кинематографистами из различных стран, что способствовало углублению межкультурного диалога в области киноискусства.

В рамках мероприятия состоялось заседание Совета директоров киностудий, показы художественных, игровых и документальных фильмов, а также конференция с участием известных представителей кинематографа ближнего и дальнего зарубежья. Завершил программу Международный кинофорум, посвящённый 60-летию известного таджикского кинорежиссёра, лауреата Государственной премии Таджикистана имени А. Рудаки Бахтиёра Худойназарова.