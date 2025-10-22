Туркменистан принял участие в первой встрече министров обороны государств Центральной Азии

Министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев принял участие в первой встрече министров обороны стран Центральной Азии, состоявшейся в Самарканде 20 октября.

Как сообщает newscentralasia.net, в ходе встречи министры обороны Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили ключевые вопросы обеспечения региональной безопасности, развития военного и военно-технического сотрудничества, а также совместные меры по борьбе с международным терроризмом. По итогам переговоров стороны подписали протокол.

В рамках встречи прошли отдельные двусторонние переговоры между министрами.

Источник отмечает, что встреча проходила на фоне активизации региональных контактов в сфере безопасности. Так, например, на прошлой неделе состоялись две встречи — самаркандское Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, а также третья встреча секретарей советов безопасности «Центральная Азия — Индия» в Бишкеке.