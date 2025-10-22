Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Туркменистан окажет помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания в городе Аркадаг, передает TDH.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, во время его недавнего визита в Афганистан, состоявшегося в связи с запуском очередного этапа строительства газопровода ТАПИ по маршруту Серхетабат – Герат, афганская сторона обратилась с просьбой о помощи жителям, оставшимся без крова в результате землетрясения.

«Необходимо протянуть руку дружбы афганскому народу и оказать ему помощь», – сказал Национальный Лидер туркменского народа. Он поручил председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг Д.Оразову подготовить предложения по данному вопросу и представить их на рассмотрение Президенту Сердару Бердымухамедову.

Национальный Лидер подчеркнул, что оказание помощи соседнему государству отражает гуманистические принципы туркменского народа и его стремление к добрым делам. «На протяжении всей истории наш народ следовал исконным добрым традициям, которые в настоящее время находят достойное продолжение», – добавил он.