Президент SOCAR примет участие в OGT 2025 в Ашхабаде

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступит в качестве Премьер-Партнёра 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025), которая пройдет 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде. Президент SOCAR Ровшан Наджаф примет участие в пленарной сессии, где будет подчеркнута стратегическая важность партнёрства Туркменистана и Азербайджана в энергетической сфере.

Как одна из крупнейших энергетических компаний региона, SOCAR активно развивает сотрудничество в области разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов, а также уделяет внимание развитию возобновляемой энергетики. Компания работает более чем в 15 странах, содействуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию.

В рамках утверждённой стратегии SOCAR до 2035 года особый акцент сделан на цифровизацию, внедрение инноваций и переход к «зелёной» энергетике. После подписания Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана по совместной разработке месторождения Достлук, SOCAR рассматривает своё участие в OGT 2025 как шаг к дальнейшему укреплению энергетических связей между двумя странами.

Конференция OGT 2025, организованная Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть» и Государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнёрстве с Туркменским энергетическим форумом, соберёт представителей ведущих национальных и международных компаний для обсуждения путей достижения целей по снижению выбросов метана и переходу к устойчивому энергетическому будущему.

Подробнее о мероприятии — на официальном сайте: ogt-turkmenistan.com.