Посольство Индии в Туркменистане провело «Праздник света»

В Ашхабаде, в банкетном зале отеля «Йылдыз» Посольство Индии в Туркменистане отметило древний индийский праздник «Дивали», который представляет собой «Праздник света».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, индийской диаспоры, СМИ и студенческая молодежь.

Вновь назначенный посол Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу выразил искреннюю признательность руководству Туркменистана за колоссальный вклад в развитие конструктивного экономического сотрудничества и укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя дружественными странами.

Гостей «Праздника света» порадовала и яркая культурная программа. На сцене были продемонстрированы элементы зажигательной индийской хореографии и исполнены музыкальные хиты из знаменитых художественных фильмов.

Дивали ежегодно отмечается осенью. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом, отличительной особенностью его являются многочисленные свечи и фонарики, которыми украшают в этот день дома и храмы.