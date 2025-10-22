Новый посол Туркменистана в ОАЭ вручил копии верительных грамот

Вновь назначенный посол Туркменистана в Объединённых Арабских Эмиратах Байрам Байрамов 20 октября вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел ОАЭ Омару Обайду Альхесану Альшамси.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития туркмено-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других взаимовыгодных сферах.

Встреча прошла в тёплой и конструктивной атмосфере, отмечает источник.