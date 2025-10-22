Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки осмотрел новостройки города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с ходом строительства новых объектов и подготовкой к всенародной озеленительной кампании. Об этом сообщает агентство TDH.

В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов посетил место проведения традиционной всенародной озеленительной акции в смарт-сити. Национальный Лидер подчеркнул важность активного участия населения в озеленительной кампании, которая имеет большое значение для улучшения экологической обстановки в стране. Приоритет отдается саженцам вечнозеленых деревьев, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг Д.Оразов и хяким города Г.Маммедова доложили о готовности к озеленительной кампании. В рамках предстоящей акции планируется высадить саженцы можжевельника туркменского, выращенного местными специалистами. Одобрив впервые посадку арчи в новом городе, Гурбангулы Бердымухамедов дал рекомендации по организации последующего ухода за саженцами в соответствии с агротехническими нормами.

Затем Национальный Лидер осмотрел строительство объектов медицинского кластера. Он подчеркнул, что главным требованием при возведении производственного комплекса остается качество работ и используемых материалов. Особое внимание было уделено вопросу надлежащей утилизации производственных отходов и организации процессов, не влияющих на жизнь горожан.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами объектов второй очереди строительства, включая здание Службы дорожного надзора полиции, Службу по определению технического состояния и регистрации автотранспортных средств, а также дизайн-проект интерьера возводимого музея.

При рассмотрении проектов Национальный Лидер внес ряд замечаний и корректив, акцентировав внимание на необходимости соблюдения строительных требований и благоустройства прилегающих территорий. Особо было отмечено, что в зданиях полицейских служб необходимо создать надлежащие условия и обеспечить современное оснащение для качественного обслуживания автотранспортных средств.

При ознакомлении с внутренним оформлением музея города Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что оснащение объекта и предоставляемые услуги должны производить положительное впечатление на посетителей.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что при подготовке проектов новых зданий и сооружений в городе Аркадаг должны учитываться требования современной градостроительной программы, а также подчеркнул важность поддержания благоприятной экологической обстановки.