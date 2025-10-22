В Туркменистане проходит обучающий тренинг по бруцеллёзу

С 20 по 24 октября в Туркменистане проходит обучающий тренинг по вопросам профилактики, диагностики и контроля бруцеллёза, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) в рамках реализации регионального проекта GCP/SEC/027/PAF «Готовность к пандемии и ответные меры на основе подхода “Единое здоровье” в Центральной Азии».

В тренинге принимают участие представители различных министерств и ведомств Туркменистана, а также специалисты ветеринарной и медицинской служб, что отражает приверженность страны комплексному подходу к обеспечению здоровья животных и человека в духе концепции «Единое здоровье».

Обучающий тренинг проводят ведущие международные эксперты ФАО по вопросам бруцеллёза Светлана Барденштейн и Надав Галон, обладающие многолетним опытом работы в области эпидемиологического надзора, диагностики и профилактики инфекционных заболеваний животных в разных регионах мира.

В рамках тренига с докладами выступил национальный эксперт, начальник отдела международных и научных отношений Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана Арслан Солтанмырадов. Он подробно рассказал о проводимой в стране целенаправленной государственной политике в области охраны здоровья животных, мерах профилактики, мониторинга и надзора за бруцеллёзом, а также о планомерных мероприятиях, осуществляемых Государственной ветеринарной службой при активной поддержке Правительства Туркменистана. Особое внимание было уделено укреплению лабораторного потенциала, систематическому проведению эпизоотического мониторинга и повышению профессиональной квалификации ветеринарных специалистов.

Международные эксперты ФАО представили участникам тренинга актуальную информацию о глобальной и региональной ситуации по бруцеллёзу, современных подходах к диагностике, контролю и вакцинации животных, а также о механизмах раннего выявления и реагирования на случаи заболевания.

Проведение данного тренинга служит важным шагом в укреплении сотрудничества между ФАО и Туркменистаном в области ветеринарного благополучия, способствует дальнейшему совершенствованию системы эпизоотического надзора и профилактики зоонозных заболеваний, а также направлено на реализацию задач, поставленных Президентом Туркменистана по обеспечению продовольственной безопасности и охране здоровья населения страны.