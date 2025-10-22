В Москве туркменские парламентарии возложили венок к могиле Неизвестного солдата

Сегодня в Москве делегация под руководством Председателя Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду, почтив память солдат, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В рамках культурных мероприятий, организованных в соответствии с программой, туркменская делегация также посетила Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», сообщается на сайте Меджлиса. Напомним, что вчера делегация под руководством Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой начала визит в Российскую Федерацию.