Арсенал против Атлетико и еще восемь матчей: расписание III тура Лиги чемпионов

Сегодня состоятся девять встреч в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. Игровой день откроют два матча, которые стартуют в 21:45 по ашхабадскому времени. «Барселона» примет «Олимпиакос», а «Кайрат» сыграет с «Пафосом».

В 00:00 одновременно начнутся семь поединков. «Арсенал» встретится с «Атлетико Мадрид», «Байер Леверкузен» сыграет против ПСЖ, «Копенгаген» примет «Боруссию Дортмунд». Также состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика», ПСВ — «Наполи», «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Интер» и «Вильярреал» — «Манчестер Сити».

Третий тур Лиги чемпионов УЕФА завершится 22 октября.

Жители Туркменистана могут посмотреть все матчи этого тура на платформе Belet Film по подписке Premium.

Расписание матчей 21 октября:

21:45 — «Барселона» — «Олимпиакос»

21:45 — «Кайрат» — «Пафос»

00:00 — «Арсенал» — «Атлетико Мадрид»

00:00 — «Байер Леверкузен» — ПСЖ

00:00 — «Копенгаген» — «Боруссия Дортмунд»

00:00 — «Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика»

00:00 — ПСВ — «Наполи»

00:00 — «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Интер»

00:00 — «Вильярреал» — «Манчестер Сити»