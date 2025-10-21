Gap İnşaat и Auguste стали Золотыми спонсорами OGT-2025 в Ашхабаде

Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025), которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября, получила поддержку ведущих компаний отрасли: Gap İnşaat и Auguste присоединились к мероприятию в качестве Золотых спонсоров. Их участие подчеркивает стратегическое значение Туркменистана для мирового энергетического рынка и демонстрирует готовность компаний развивать международное сотрудничество, внедрять инновации и поддерживать устойчивое развитие энергетического сектора страны.

Компания Gap İnşaat, основанная в 1996 году, известна реализацией крупных инфраструктурных и промышленных проектов в Туркменистане, включая строительство завода по производству карбамида в Гарабогазе и Международного морского порта в Туркменбаши. В настоящее время компания ведет строительство многопрофильной больницы и ряда специализированных медицинских центров в Ашхабаде, а также модернизирует Ахалтекинский конный комплекс.

Auguste, основанная в 2015 году, является ключевым поставщиком оборудования для энергетического сектора, предоставляя полный спектр услуг — от проектирования до обслуживания и модернизации промышленного оборудования по европейским стандартам. В 2025 году компания обеспечила поставку и обслуживание фильтрационных систем на крупнейших газовых месторождениях Туркменистана, включая Галкыныш, Малай и Наип, а также провела ремонт и оптимизацию газотурбинного оборудования для Государственного Концерна «Туркменгаз».

Организационный комитет OGT-2025 отметил, что участие Gap İnşaat и Auguste усилит экспертный потенциал конференции, способствуя продуктивному обсуждению вопросов технологических инноваций, устойчивого развития и повышения энергетической безопасности. На сегодняшний день участие в OGT-2025 подтвердили более 1 400 делегатов из 70 стран, а на выставке OGT EXPO будут представлены технологии и решения свыше 100 компаний.

Подробности о спонсорах и программе конференции доступны на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com.