Туркменистан поблагодарил Трампа за поддержку газопровода ТАПИ

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу за поддержку проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), передает TDH.

«Соединенные Штаты Америки в числе первых поддержали проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов на торжественном собрании по случаю старта прокладки очередного этапа газопровода по маршруту «Серхетабат-Герат».

По словам Национального Лидера, за годы независимости отношения Туркменистана и США развивались на высоком уровне, а двустороннее сотрудничество охватывает торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами.

Председатель Халк Маслахаты особо подчеркнул значение Туркмено-американского делового совета и работу американских компаний в стране, среди которых Boeing, Case New Holland, John Deere, Caterpillar, General Electric, Sikorsky и Nicklaus Design. Отдельно он выделил вклад компании Brownstein, выступающей консультантом проекта ТАПИ и предоставляющей ценные рекомендации в его реализации.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в 2025 году в Национальной туристической зоне «Аваза» прошла Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята резолюция «Авазинская политическая декларация», связанная с этим мероприятием. В связи с конференцией Президент США направил поздравление.

«Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за поддержку проводимых в нашей стране значимых мероприятий международного уровня, за поздравительное послание, а также за поддержание проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.