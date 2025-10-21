Туркменистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере образования

Туркменские преподаватели из различных образовательных учреждений проходят курсы повышения квалификации, которые организовали специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ, Татарстан) в Педагогической школе им. Амана Кекилова в Ашхабаде.

Участниками программы стали представители Национального института образования, образовательных учреждений и педагогических училищ из Ашхабада, Аркадага и ряда регионов страны, а также ведущих вузов Туркменистана – Туркменского государственного университета им. Махтумкули, Туркменского национального института мировых языков им. Довлетмаммета Азади, Туркменского государственного педагогического института им. Сейитназара Сейди и Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

«Уже третий год подряд открываются курсы, которые проводят наши добрые коллеги, хорошие друзья из Набережночелнинского государственного педагогического университета. И отрадно то, что год от года предлагаемые данным российским вузом программы меняются и соответствуют тем современным требованиям, которые сейчас стоят в том числе и перед педагогическим сообществом», – отметила в ходе открытия курсов первый секретарь посольства РФ в Ашхабаде, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

Программа курсов охватывает пять основных направлений: инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями развития, оценку качества образования в общеобразовательных организациях, психологию и педагогику высшей школы, проектную деятельность и научные исследования школьников, а также формирование и оценку естественно-научной грамотности младших школьников. В этом году общее число участников курсов составит 300 человек.