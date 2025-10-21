Туркменистан и Катар обсудили подготовку Международного форума мира в Ашхабаде

Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с премьер-министром, главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Главы внешнеполитических ведомств отметили высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между Туркменистаном и Катаром. Особое внимание было уделено организационным вопросам проведения Международного форума мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Стороны также подчеркнули важность продолжения регулярных контактов между министерствами иностранных дел двух стран на высшем уровне, сообщает МИД Туркменистана.