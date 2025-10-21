С 23 по 25 октября в Туркменистане пройдут мероприятия в честь 80-летия основания ООН

С 23 по 25 октября в Туркменистане состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия со дня образования Организации Объединенных Наций.

По этому случаю ООН в Туркменистане приглашает партнеров, общественность, представителей средств массовой информации принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею.

Так, 23 октября в 14:00 в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоится Конференция, посвященная 80-летию основания ООН, в рамках которой Правительство Туркменистана и ООН подпишут новую Рамочную программу сотрудничества, определяющую совместные приоритеты устойчивого развития в стране на 2026-2030 годы.

24 октября в 18:00 в фойе Дворца Мукамов откроется историческая фотовыставка «80 лет Организации Объединённых Наций», которая продемонстрирует ключевые моменты истории ООН и долгосрочное партнёрство Организации с Туркменистаном. Затем здесь же в 19:00 пройдет Симфонический концерт, посвященный 80-летию ООН «Музыка мира и надежды».

25 октября в 11:00 стартуют Марафоны ООН-80 во всех регионах страны: в городах Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Агентства ООН и местные партнёры объединятся со спортсменами и сообществами для продвижения мира, единства и здорового образа жизни через инклюзивные спортивные марафоны. Для регистрации на марафон необходимо перейти по ссылкам: