Первая группа иностранных участников OGT 2025 уже прибыла в столицу Туркменистана

Ашхабад готовится к торжественному открытию XXX юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025», которая пройдет 22–24 октября в Торгово-промышленной палате страны. Подготовительные работы находятся на финальной стадии, а первая группа иностранных делегатов уже прибыла в беломраморную столицу и прошла все формальности в рекордно короткие сроки — менее 30 минут благодаря бесплатному сопровождению CIP и экспресс-контролю в аэропорту.

Регистрация участников состоится 21 октября с 12:00 до 21:00 в гостинице «Йылдыз». В этот день запланирована насыщенная программа: обзорная экскурсия по Ашхабаду, посещение древней крепости Ниса, Национального музея туркменского ковра, обед и турнир по гольфу в Гольф-клубе Ашхабада. Во второй половине дня пройдет круглый стол ООН «Энергия — во имя мира и процветания», а вечер завершится коктейль-приемом и ужином с панорамным видом на город.

Торжественное открытие форума 22 октября начнется в 09:30 с национальных танцев и музыкальных выступлений. В выставке примут участие более 1 400 делегатов и свыше 100 компаний, а для удобства гостей будет организован специальный трансфер. Программа форума, включающая пленарные заседания, Гала-ужин и церемонию награждения, подчеркивает стремление Туркменистана к устойчивому энергетическому развитию, технологической модернизации и укреплению международного сотрудничества под девизом «Энергия. Инновации. Развитие.»

Актуальную программу и новости форума можно найти на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com.