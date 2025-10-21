Новый посол Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу вручил копии верительных грамот

Сегодня новый посол Республики Индия в Туркменистане Бандару Вилсонбабу вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического диалога, а также торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, сообщает МИД Туркменистана.

Было рассмотрено взаимодействие двух государств в рамках международных и региональных структур. В этой связи подчёркнута последовательная поддержка Республикой Индия курса постоянного нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив во имя мира и устойчивого развития.

Дипломаты дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в сферах культуры и образования, обменявшись мнениями по его дальнейшему развитию.

Посол выразил благодарность туркменской стороне за гостеприимство и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, отмечает источник.