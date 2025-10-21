Делегация сферы образования Туркменистана находится в США с рабочим визитом

Представительная делегация сферы образования Туркменистана направилась в США с рабочим визитом с целью расширения практического взаимодействия между учебными заведениями.

Делегация намерена подписать меморандумы о взаимопонимании, определить механизмы академических обменов студентов и преподавателей, а также обсудить реализацию совместных проектов в области образования, науки и технологий, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Первым пунктом визита стал Northwest College в штате Вайоминг. В дальнейшем запланированы посещения таких университетов, как: Montana State University Billings (Биллингс), University of Montana (Мизула), Montana State University (Бозман), University of Wyoming (Ларами), а также ряд встреч в Вашингтоне, посвящённых вопросам онлайн-обучения, технологической дипломатии и разработке современных образовательных программ.

Программа визита построена на строго практическом подходе: каждая встреча и обсуждение сопровождаются конкретными предложениями, которые уже имеют проработанные механизмы реализации и чёткие, измеримые показатели эффективности.

Как подчёркивают представители обеих сторон, сотрудничество между образовательными учреждениями Туркменистана и США развивается поступательно и результативно. Существенным импульсом стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования в 2023 году, которое открыло новые возможности для кооперации университетов, колледжей и исследовательских центров двух стран.

Особое значение придаётся партнёрству с Kent State University и участию туркменских студентов и преподавателей в международных образовательных программах, включая академические обмены, стажировки и курсы повышения квалификации, отмечает источник.