В Ашхабаде впервые проходят совместные сборы юных теннисистов РФ и Туркменистана

Тренировочные сборы юных спортсменов из Туркменистана и России по настольному теннису впервые стартовали в Ашхабаде. Туркменские теннисисты тренируются с воспитанниками клуба «УГМК» из Верхней Пышмы Свердловской области – одного из ведущих российских клубов настольного тенниса.

Мероприятие проходит на базе Олимпийского городка Ашхабада, а также Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

«Дети играют, видят многих спортсменов, новый стиль. У них появляется желание больше тренироваться. Обмен опытом – это очень важно для спортсменов», – рассказал главный тренер сборной Туркменистана по настольному теннису Давуд Якубов.

По его словам, уровень российских спортсменов высокий, но туркменские игроки показывают достойные результаты.

В составе делегации из России – шесть спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет, тренер и представитель клуба. «Масштаб спортивной инфраструктуры просто поражает», – поделился впечатлениями тренер «УГМК» Илья Жидков.

Он подчеркнул, что подобные сборы полезны для обмена опытом: «Чем больше проведешь тренировок с разными спортсменами, тем больше опыта получишь. У каждого свой стиль, свои особенности».

Жидков также отметил, что в Туркменистане есть все возможности для проведения международных соревнований по настольному теннису. Российская сторона выразила готовность принять туркменских спортсменов с ответным визитом в Екатеринбурге.

Помимо тренировок, для юных российских теннисистов запланирована культурная программа по знакомству с достопримечательностями и традициями Туркменистана.