«Алтын Асыр» проведет матчи группового этапа Лиги вызова АФК в Бутане с 25 по 31 октября

Туркменский футбольный клуб «Алтын Асыр» примет участие в групповом этапе Лиги вызова АФК-2025/26, где встретится с командами из Кыргызстана, Омана и Бутана. Все матчи группы «А» западной зоны пройдут в централизованном формате в городе Тхимпху.

Согласно расписанию турнира, 25 октября в 14:00 «Алтын Асыр» проведет первый матч против кыргызского клуба «Абдыш-Ата». Через три дня, 28 октября в 17:00, туркменская команда сыграет с хозяином группы – бутанским «Паро». Завершит групповой этап встреча с оманским «Аль-Шабабом», которая состоится 31 октября в 14:00.

Лига вызова АФК является третьим по значимости клубным турниром в Азии. В нынешнем сезоне в соревновании примут участие 20 команд, разделенных на две зоны – Западную и Восточную. Каждая команда за участие в групповом турнире получит по 100 тысяч долларов.

По итогам группового этапа, который продлится с 25 октября по 1 ноября, в четвертьфинал выйдут восемь команд. Четвертьфинальные встречи запланированы на март, полуфиналы – на апрель 2026 года. Финал турнира состоится 9 мая 2026 года.