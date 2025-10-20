Юная туркменская вокалистка спела дуэтом с Марком Тишманом на фестивале «Белая трость»

Общественная организация Ашхабада «Ýenme» традиционно приняла участие в ежегодном международном фестивале «Белая трость», который является символом независимости и свободы людей с нарушением зрения.

В этом году на сцене «Белой трости» Туркменистан представляла юная Ширин Джумаева. Вместе с известным певцом Марком Тишманом она исполнила проникновенную песню «Свети». Дуэт вызвал бурю аплодисментов и тронул сердца всех присутствующих в зале, сообщает «Ýenme» .

Фестиваль «Белая трость», основанный и поддерживаемый Фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» — это пространство, где свет души каждого ребенка независимо от его особенностей может сиять и вдохновлять. Это не просто культурное событие, а важная платформа, объединяющая талантливых детей с разных стран, артистов и всех, кто верит в силу искусства и инклюзивности.