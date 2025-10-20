Постпредство Туркменистана при ООН в Женеве провело международный форум

Международный форум организовало Постоянное Представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве совместно с «Geneva Center for Neutrality» (GCN) и «Greater Caspian Association» (GCA).

Мероприятие, в котором приняли участие более 300 делегатов, прошло в штаб-квартире ООН в Женеве, сообщает МИД Туркменистана.

Форум стал масштабной площадкой для обсуждения нейтралитета как стратегического подхода в условиях современных глобальных вызовов. Его программа состояла из трех сессий «Нейтралитет в современном мире – дипломатические подходы к поддержанию устойчивости и доверия», «Экономическое измерение нейтралитета – его роль в формировании инвестиционного климата», а также «Нейтралитет и технологии – регулирование искусственного интеллекта и цифровая безопасность».

В качестве основного докладчика форума выступила Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, отмечает источник.