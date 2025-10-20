В посольстве Туркменистана в Москве наградили победителей турнира «Игры дружбы ООН — 80»

В здании Посольства Туркменистана в Москве 17 октября проведен торжественный приём в честь 30-летнего юбилея постоянного Нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия, 80-летия ООН, а также завершения спортивного турнира «Игры дружбы ООН–80».

Как сообщает МИД Туркменистана, мероприятие было организовано в сотрудничестве с Информационным центром ООН в Москве.

В своём выступлении чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Э.М.Айдогдыев отметил, что Туркменистан, следуя принципам нейтралитета, неизменно выступает за диалог, сотрудничество и укрепление мира. Сегодня государство вносит значимый вклад в глобальное движение за безопасность и устойчивое развитие, подтверждая приверженность идеалам ООН.

В течение восьми десятилетий ООН остаётся важнейшей и единственной в своём роде площадкой для диалога между странами, а туркменский нейтралитет за три десятилетия стал значимым фактором укрепления мира и безопасности в регионе.

Как отмечалось, этим знаковым событиям 2025 года был приурочен спортивный турнир «Игры дружбы ООН–80», который проходил с 4 августа по 12 октября. В турнире прияли участие команды посольств, консульств и других иностранных представительств в Российской Федерации, а также Информационного центра ООН в Москве, МИД России, МГИМО МИД России, команда Модели ООН, студенты и воспитанники спортивных школ.

Выступающие констатировали, что по инициативе Туркменистана в апреле 2024 года впервые прошли Игры дружбы ООН – спортивные состязания для представителей дипломатических миссий и сотрудников Секретариата и агентств ООН. А 6 сентября 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Туркменистаном и Индией, отмечающую потенциальную роль Игр дружбы ООН как платформы «спортивной дипломатии» и призывающую проводить их ежегодно.

Собравшимся был продемонстрирован отчётный видеоролик по итогам проведения спортивного турнира, в рамках которого состоялись успешные соревнования по шахматам, футболу и теннису. Он стал ярким символом солидарности, мира и доверия, показал, что дружба, честная конкуренция и стремление к общим целям способны делать наш мир лучше.

Под бурные аплодисменты состоялась церемония награждения победителей спортивного турнира.

В рамках мероприятия прозвучали туркменские национальные песни и по доброй традиции всем гостям были предложены угощения национальной туркменской кухни, отмечает источник.