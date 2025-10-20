В Национальной библиотеке Азербайджана создан «Уголок туркменской литературы»

14 октября в Национальной библиотеке Азербайджана открылся «Уголок туркменской литературы». В этом разделе представлена ​​коллекция книг, изданий и научных трудов, посвященных культуре, истории и литературе Туркменистана.

В рамках открытия уголка прошла встреча, в ходе которой обсуждалась работа по дальнейшему расширению литературных связей между двумя странами, включая взаимную публикацию литературных произведений на языках братских народов, сообщает МИД Туркменистана.

В тот же день в Приморском парке города Баку работал павильон национальной кухни Туркменистана, где были представлены кондитерские изделия и кулинарные традиции туркменской национальной кухни. Перед павильоном состоялись выступления деятелей культуры и искусства Туркменистана.

Данные культурные акции состоялись в рамках Дней культуры Туркменистана в Азербайджане, которые проходили с 13 по 15 октября в Баку и Гяндже.