В Ашхабаде пройдет праздничный концерт «Звуки мира»
Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить праздничный концерт «Звуки мира», который состоится 1 ноября во Дворце мукамов.
В концерте, посвященном Дню нейтралитета Туркменистана, принимают участие Государственный хор и детский хор. Солисты — народные артисты Туркменистана Атагелди Гарягдыев, Мурат Байрамгельдиев, Гульнар Нурыева, заслуженная артистка Туркменистана Сельби Аннадурдыева, Довран Шаммыев.
Начало концерта в 17:00.
По вопросам приобретения билетов звонить по номерам, указанным в афише.