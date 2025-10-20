В Ашхабаде пройдет праздничный концерт «Звуки мира»

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить праздничный концерт «Звуки мира», который состоится 1 ноября во Дворце мукамов.

В концерте, посвященном Дню нейтралитета Туркменистана, принимают участие Государственный хор и детский хор. Солисты — народные артисты Туркменистана Атагелди Гарягдыев, Мурат Байрамгельдиев, Гульнар Нурыева, заслуженная артистка Туркменистана Сельби Аннадурдыева, Довран Шаммыев.

Начало концерта в 17:00.

По вопросам приобретения билетов звонить по номерам, указанным в афише.