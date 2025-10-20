«Ахал» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Туркменистана, победив «Копетдаг»

Футбольный клуб «Ахал» одержал победу над ашхабадским «Копетдагом» со счетом 2:0 в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Туркменистана среди клубов Высшей лиги.

Встреча прошла на столичном стадионе «Ниса». Голы забили Бахтияр Гургенов на 23-й минуте и Акмаммет Метдаев на 89-й минуте.

«Ахал» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в Высшей лиге, набрал 36 очков и сократил отставание от идущего на втором месте «Алтын Асыра» до четырех очков. При этом у «Алтын Асыра» сыграно на три матча больше. Лидирует в чемпионате «Аркадаг» с 63 очками после 21 проведённой встречи.

Прошедший матч стал для «Ахала» подготовкой перед игрой третьего тура Лиги чемпионов АФК-2 с иранским «Сепаханом», которая состоится 21 октября в Исфахане на стадионе «Накш-э Джахан». Изначально матч должен был пройти в Аркадаге, но по решению АФК был перенесён.

Ранее Азиатская футбольная конфедерация исключила индийский клуб «Мохун Баган» из розыгрыша Лиги чемпионов АФК-2 из-за неявки на выездной матч с «Сепаханом» и аннулировала результат победы «Ахала» над чемпионом Индии в первом туре (1:0 в Калькутте). После двух туров в группе С лидирует иорданский «Аль-Хуссейн» с шестью очками, одержавший победы над «Сепаханом» (1:0 дома) и «Ахалом» (4:1 в гостях).

В нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов АФК-2 участвуют 31 команда из 22 стран, разделённые по географическому признаку на две зоны – Западную и Восточную. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы.