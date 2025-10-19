Honor представила концепт смартфона Robot Phone с роботизированной камерой на подвесе

Компания Honor представила уникальный концепт смартфона Robot Phone, оснащённого роботизированной камерой на подвесе, способной самостоятельно отслеживать и кадрировать объекты. Новинку продемонстрировал генеральный директор компании Ли Цзянь во время презентации новой серии Magic 8.

По словам разработчиков, Honor Robot Phone объединяет три ключевые технологии — искусственный интеллект, роботизированную мобильность и профессиональную съёмку. Главная особенность устройства — скрытый шарнирный механизм с миниатюрной “рукой” камеры, которая способна двигаться и стабилизировать изображение без традиционного стабилизатора.

Сердцем системы выступает масштабная ИИ-модель Yoyo, распознающая эмоции пользователя, подбирающая контент и управляющая подключёнными устройствами.

Проект Robot Phone стал частью инициативы Honor под названием «Альфа-проект», направленной на превращение смартфонов из простых гаджетов в интеллектуальных «спутников жизни». Компания активно инвестирует в разработку технологий воплощённого интеллекта, открывая новые лаборатории, работающие в сферах робототехники, бионического дизайна и систем движения.

Более подробную информацию о Robot Phone Honor намерена раскрыть на выставке MWC 2026 в Барселоне. В тизерном видео устройство показано с подвижной камерой, напоминающей роботизированную голову, что подчеркивает стремление компании к объединению технологий смартфонов и робототехники.