1 ноября в Туркменистане отметят 32-ю годовщину введения в оборот национального маната
В Туркменистане 1 ноября научно-практической конференцией отметят 32-ю годовщину введения в оборот национального маната.
Как доложил вице-премьер Х.Гелдимырадов на заседании Правительства в пятницу, в данном форуме ожидается участие 250 представителей министерств, ведомств и кредитных учреждений, высших и специальных средних учебных заведений, входящих в финансово-экономический и банковский комплекс.
В ходе конференции предусматривается заслушать доклады об осуществляемых под руководством Президента Туркменистана начинаниях, нацеленных на социально-экономическое развитие страны, претворяемых в жизнь преобразованиях в банковской сфере, экономических достижениях в области слаженного управления национальным манатом.
Вместе с тем планируется обсудить вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой, современными банковскими услугами, оказываемыми на основе внедрения цифровых технологий, а также совершенствованием системы электронных платежей и сотрудничеством с международными финансовыми структурами.
В данном контексте на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.
Президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд поручений по подготовке и обеспечению организации на должном уровне научно-практической конференции, посвящённой 32-й годовщине введения в оборот национальной валюты – маната, сообщает ТДХ.