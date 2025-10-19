1 ноября в Туркменистане отметят 32-ю годовщину введения в оборот национального маната

В Туркменистане 1 ноября научно-практической конференцией отметят 32-ю годовщину введения в оборот национального маната.

Как доложил вице-премьер Х.Гелдимырадов на заседании Правительства в пятницу, в данном форуме ожидается участие 250 представителей министерств, ведомств и кредитных учреждений, высших и специальных средних учебных заведений, входящих в финансово-экономический и банковский комплекс.

В ходе конференции предус­матривается заслушать доклады об осуществляе­мых под руководством Президента Туркменистана начинаниях, нацеленных на социально-экономическое развитие страны, претворяемых в жизнь преобразованиях в банковской сфере, экономических достижениях в области слаженного управления национальным манатом.

Вместе с тем планируется обсудить вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой, современными банковскими услугами, оказываемыми на основе внедрения цифровых технологий, а также совершенствованием системы электронных платежей и сотрудничеством с международными финансовыми структурами.

В данном контексте на рассмот­рение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд поручений по подготовке и обеспечению организации на должном уровне научно-практической конференции, посвящённой 32-й годовщине введения в оборот национальной валюты – маната, сообщает ТДХ.