Туркменские студенты завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии

Студенты из Туркменистана завоевали пять золотых медалей на IV Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Туркменском государственном университете имени Махтумкули в Ашхабаде с 15 по 17 октября. Результаты олимпиады опубликованы на официальном сайте ТГУ им. Махтумкули.

Олимпиада проводилась в форме индивидуальных соревнований в двух категориях. В категории А участвовали студенты, обучающиеся по специальности химия, в категории B – студенты нехимических специальностей.

В категории А золотые медали завоевал Якуп Аннаоразов Шатлык Батыров из ТГУ имени Махтумкули. Всего в этой категории было разыграно 14 золотых медалей, из которых 11 достались российским студентам, одна – представителю Беларуси.

В категории B туркменская команда завоевала три золотые медали. Победителями стали Ыхлас Джумаев из Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, а также Арслан Джумаев и Сельби Пашикова из ТГУ имени Махтумкули. В этой категории также отличились студенты из Узбекистана (четыре золотые медали), России и Китая (по две золотые медали каждая).

В олимпиаде приняли участие более 100 студентов из 24 высших учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 вузов Туркменистана.