Состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО

Вчера по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Минис­терстве иностранных дел состоялось очередное заседание Национальной комиссии по делам Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В заседании приняли участие некоторые вице-премьеры, руководители и представители профильных министерств и ведомств страны, общественных организаций, СМИ.

Как сообщает ТДХ, участники рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках специализированного учреждения ООН.

Была заслушана информация об итогах работы Национальной комиссии Туркменистана по делам ­ЮНЕСКО за январь–сентябрь в соответствии с поручениями Президента Туркменистана и задачами, обозначенными в Плане на 2025 год. Отмечалось, что за отчётный период проведены десятки онлайн-встреч, консультаций с представителями ЮНЕСКО и её региональных подразделений, в ходе которых были рассмотрены перспективные направления плодотворного партнёрства в области науки, образования, культуры и экологии. Также состоялись зарубежные визиты для участия в международных и региональных конференциях, семинарах, организованных ЮНЕСКО и её региональным офисом в Алматы.

Одним из основных вопросов повестки дня стал доклад о проводимой работе по созданию геопарков, включающих природные и культурные объекты, а также ландшафтов, имеющих международное геологическое значение, в рамках реализации Программы ЮНЕСКО по геопаркам.

Отдельной темой обсуждения на заседании Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО стала работа клубов ЮНЕСКО, действующих в Туркменистане.

На заседании были затронуты также такие актуальные темы, как укрепление роли страны в крупных структурных подразделениях ЮНЕСКО, расширение международного научного взаимодействия, перспективы сотрудничества в цифровых проектах и обмен информацией, а также организационные и другие вопросы.