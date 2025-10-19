Создание в Туркменистане геопарков — важный шаг в охране природы и развитии экотуризма

Одним из основных вопросов повестки дня Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО стал доклад о проводимой работе по созданию геопарков, включающих природные и культурные объекты, а также ландшафтов, имеющих международное геологическое значение, в рамках реализации Программы ЮНЕСКО по геопаркам.

Создание в Туркменистане национальных геологических парков является одним из перспективных аспектов природощадящего неиндустриального развития территорий, сообщает ТДХ.

Участникам заседания была представлена информация о процедуре формирования геопарков, международном опыте и требованиях организации.

Создание такого объекта в Туркменистане станет важным шагом в деле сохранения национального природного наследия и развития экотуризма.

В данной связи обсуждались перспективы создания геопарка, который мог бы войти в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Как отмечалось, в стране имеются уникальные геологические объекты. Особый интерес вызывают каньоны на юго-восточном берегу залива Гарабогаз, грязевые вулканы, которые представляют собой геологическое наследие международного значения.

Создание геопарков в этих районах может способствовать их комплексному развитию – не только охране природных богатств, но и поддержке местной экономики, созданию рабочих мест, развитию экологического туризма и повышению осведомлённости населения о значимости геологического наследия региона.