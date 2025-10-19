Кыргызские предприниматели закупили текстиль на бирже Туркменистана

В пятницу, 17 октября, на Товарно-сырьевой бирже Туркменистана состоялись торги на внешнем и внутреннем рынках, сообщает ГТСБ.

На внешнем рынке предприниматели из Кыргызстана приобрели у туркменских производителей партии текстильной продукции. В перечень товаров вошли гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, включая полотенца и банные простыни, а также окрашенная тяжелая фланелевая ткань.

На внутреннем рынке местные предприниматели заключили контракты с министерством текстильной промышленности Туркменистана. Объектом сделок стала хлопчатобумажная продукция: суровая кардная одиночная пряжа, изготовленная на пневмомеханических прядильных машинах для ткацкого производства, ткацкая пряжа, а также пряжа марки «Ринг КД». По итогам торговой сессии было заключено 8 сделок.

Общая сумма контрактов составила 350 581,50 долларов США и 12 868 200,00 манатов.