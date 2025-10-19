В Турции открыт прием заявок на технологическую стипендию имени Байрактара

Фонд турецкой технологической команды начал прием заявок на национальную стипендиальную программу имени Оздемира Байрактара. В 2026 году стипендии получат 5 тысяч студентов, обучающихся в Турции. Подать заявки могут ученики средних и старших классов, студенты техникумов, бакалавриата и магистратуры. Крайний срок приема заявок — 20 октября 2025 года.

Программа включает шесть направлений с различными размерами стипендий. Основная стипендия составляет 7 тысяч турецких лир и будет предоставлена большинству участников. В рамках программы «Восходящая Звезда» 50 студентов получат по 6 тысяч лир, аналогичную сумму выплатят 1100 участникам программы для тренеров-наставников и 600 студентам программы «Ты — Будущее» в течение 10 месяцев.

Программа поддержки образования предусматривает стипендии в размере 4 тысяч лир для 3200 студентов. Специализированные направления включают стипендию для исследователей бакалавриата T3 AI — 7 тысяч лир для 30 студентов на полгода, и программу этической коммуникации — 6 тысяч лир для 20 студентов на 10 месяцев.

Подать заявку можно на официальном сайте программы по адресу. Инструкции для участников доступны по ссылке.