В театрах Туркменистана пройдет Неделя «Постоянный нейтралитет – основа дружбы и братства». Об этом доложила на заседании Правительства 17 октября вице-премьер Б.Сейидова, говоря о подготовке к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В рамках Недели в театрах страны в декабре наряду с ранее поставленными спектаклями по произведениям зарубежных классиков планируется представить зрителям премьеры нескольких новых спектаклей.

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру на высоком уровне организовать в театрах страны Неделю «Постоянный нейтралитет – основа дружбы и братства», сообщает ТДХ.