Toyota превращает Century в отдельный бренд, который обойдет Lexus

Японская компания Toyota официально объявила о превращении модели Century в самостоятельную премиальную марку, которая займет позицию выше Lexus в структуре концерна.

Глава совета директоров Toyota Акио Тойода заявил о создании «бренда, превосходящего Lexus», подчеркнув особый статус Century. «Century – это не просто автомобиль, это воплощение определенной философии. Он достоин собственной уникальности», – отметил Тойода, по сообщению Motor1.

История Century началась в 1967 году – задолго до появления Lexus. Седан традиционно считался автомобилем для избранных, включая членов императорской семьи и высокопоставленных чиновников. Второе поколение стало единственной моделью Toyota с двигателем V12. В 2023 году дебютировал внедорожник Century, который вышел на китайский рынок под названием Century Extreme.

Как сообщил бренд-директор Toyota Саймон Хамфрис, Century будет работать автономно, фокусируясь на ультрапремиальном сегменте. Марка планирует выпускать лимитированные партии и эксклюзивные модели по ценам выше всей линейки Lexus.

Ожидается, что на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце октября Toyota представит новое купе Century – флагманскую модель бренда и японскую альтернативу Rolls-Royce и Bentley.