Euronews стал медиапартнером энергетического форума OGT-2025 в Ашхабаде

Туркменистан в ближайшее время примет XXX Международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», которая соберет более 1400 делегатов из 70 стран мира. Юбилейный форум пройдет под девизом «Энергия. Инновации. Развитие» и получил беспрецедентное международное медиаосвещение.

Официальными медиапартнерами форума выступили крупнейшие мировые издания: Euronews, BNE IntelliNews, Newsbase, Interfax, Energy Intelligence, а также ряд ведущих ближневосточных СМИ. Специальный проморолик телеканала Euronews подчеркивает: «Из сердца Евразии Туркменистан открывает двери для глобального диалога и инвестиций».

В пленарном заседании примут участие ведущие представители мировой энергетической отрасли, включая главу DEWA Саида Мохаммеда Аль Тайера, министра энергетики Узбекистана Джурабека Мирзамахмудова, президента Международного газового союза Андреа Стегер и вице-председателя S&P Global доктора Дэниела Йергина.

Участники обсудят ключевые вопросы глобальной энергетической безопасности, технологических инноваций и инвестиционных возможностей в нефтегазовом секторе. Особое внимание будет уделено экологической повестке в рамках сессии «Чистая энергия будущего: инновации, водород и сокращение выбросов метана», организованной при участии экспертов ООН и Европейской экономической комиссии ООН.

Отмечая 30 лет энергетического диалога и партнерства, форум OGT 2025 подтверждает репутацию Туркменистана как надежного энергетического партнера, соединяющего Восток и Запад.

Turkmenportal выступает официальным медиапартнером и обеспечит прямое освещение из Ашхабада, включая эксклюзивные новости, интервью и ключевые моменты сессий.