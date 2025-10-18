Туркменистан и Van Oord обсудили дноуглубительные работы в порту Туркменбаши

Туркменистан и нидерландская компания Van Oord, мировой лидер в области дноуглубительных и морских инженерных работ, рассматривают возможности сотрудничества по развитию морской инфраструктуры Международного морского порта Туркменбаши. Об этом говорится в сообщении посольства Туркменистана в Бельгии по итогам встречи посла Сапара Пальванова с директором компании Полом Вортмейером.

Как отмечается, основное внимание в ходе беседы было уделено Международному морскому порту Туркменбаши, перспективам сотрудничества в сфере морской инфраструктуры и возможным совместным проектам в Туркменистане.

По результатам встречи Вортмейер выразил намерение посетить Туркменистан для участия в ежегодной Международной нефтегазовой конференции ОГТ-2025, которая пройдет 22-24 октября в Ашхабаде.

Van Oord специализируется на сложных дноуглубительных операциях, строительстве морских объектов и прибрежной инфраструктуры. Компания реализовала проекты более чем в 100 странах мира.