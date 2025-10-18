Туркменистан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий

С 13 по 16 октября 2025 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра связи Берди Бердиевым совершила рабочий визит в Дубай по приглашению Управления по регулированию в сфере телекоммуникаций и цифрового правительства (TDRA) для участия в международной технологической выставке GITEX Global 2025.

В рамках визита делегация ознакомилась с инновациями в области цифровой трансформации, телекоммуникаций, кибербезопасности и управления данными, посетив главный правительственный павильон, а также стенды TDRA и Digital Dubai. 15 октября состоялись встречи с генеральным директором Учреждения данных и статистики Дубая Йунусом Аль Нассером, входящего в структуру Digital Dubai Authority, и генеральным директором TDRA инженером Маджедом Султаном Аль-Месмаром. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области управления данными, цифровых государственных услуг, облачных технологий и подготовки кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Туркменская сторона пригласила представителей Digital Dubai и TDRA принять участие в выставке «Turkmentel-2025», которая пройдет в Ашхабаде 12-14 ноября 2025 года, и предложила провести двусторонние переговоры по вопросам цифрового правительства и кибербезопасности.​​​​​​​​​​​​​​​​