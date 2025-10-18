Состоялась встреча с представителями КНР по запуску мастерской Лу Баня в Ашхабаде

С 15 по 17 октября представители Сианьского нефтяного университета, Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета, компании Shangqi, Ltd. и TechMax Intelligence Technology Co., Ltd. посетили Международный университет нефти и газа имени Ягшигельди Какаева в Ашхабаде для обсуждения вопросов запуска мастерской Лу Баня при данном вузе. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Визит состоялся в рамках подписанного ровно год назад Меморандума о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшигельди Какаева, Сианьским нефтяным университетом, Хэбэйским нефтяным профессионально-техническим университетом, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Китайской ассоциацией по международному обмену в сфере образования, направленного на создание мастерской Лу Баня.

Представители КНР ознакомились с ремонтными работами, которые проводятся на территории туркменского вуза для создания мастерской Лу Баня.

В ходе рабочего визита состоялась рабочая встреча по деталям запуска работы мастерской.