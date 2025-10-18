Мередов обсудил с коллегами из Малайзии и Уганды подготовку к форуму мира в Ашхабаде

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Малайзии и Уганды Мохамадом Хасаном и Джедже Одонго. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба туркменского МИД.

Как сообщается, в ходе разговора с малазийским коллегой Мередов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных структур.

В беседе с министром иностранных дел Уганды туркменский дипломат обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства. Стороны рассмотрели взаимодействие в международных форматах, прежде всего в рамках ООН.

Особое внимание в обоих разговорах было уделено подготовке к Международному форуму мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.