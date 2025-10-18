Запущена международная перевозка из Китая в Азербайджан с транзитом через Туркменистан

Из китайского города Кашгар запущена первая международная мультимодальная перевозка контейнеров по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан. Об этом сообщает «Узтемирйулконтейнер».

Логистическая схема предусматривает доставку грузов из городов Сиань и Чэнду до Кашгара железнодорожным транспортом. Далее контейнеры перевозятся автотранспортом из Кашгара в киргизский город Ош. Из Оша грузы следуют по железной дороге до Туркменбашинского порта, откуда морским путем доставляются в Баку.