Глава Федерации футбола Туркменистана избран членом Комитета ФИФА по техническому развитию
Международная федерация футбола (ФИФА) избрала председателя Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) Гуванчмухаммета Овекова членом Комитета по техническому развитию.
«Избрание представителя Туркменистана в этот авторитетный орган, куда вошли лишь 24 специалиста из 211 федераций, свидетельствует о международном признании успехов и верного курса развития туркменского футбола», – говорится в сообщении ФФТ.
В настоящее время ФФТ активно работает по программам ФИФА «Футбол для школ» и «Выявление и развитие талантов», а также занимается повышением квалификации детских тренеров. Эти инициативы закладывают прочную основу для воспитания молодых футболистов, которые в будущем смогут достойно выступать на международной арене, отмечает пресс-служба организации.
Комитет ФИФА по техническому развитию играет ключевую роль в популяризации детского, женского и массового футбола во всем мире, а также в повышении квалификации тренерского состава. Благодаря его работе развивающиеся федерации получают возможность реализовывать перспективные долгосрочные программы.
«Члены комитета анализируют и утверждают планы и проекты по развитию футбола. Таким образом, избрание представителя Туркменистана в этот комитет открывает новые возможности для дальнейшего прогресса отечественного футбола», – добавили в ФФТ.
Овеков занимает пост председателя Федерации футбола Туркменистана с 4 ноября 2024 года. После завершения профессиональной карьеры футболиста он работал тренером в штабе «Ахала», затем возглавлял команды «Ахал» и «Аркадаг». За свою профессиональную карьеру Овеков выступал как в Туркменистане, так и за рубежом. Значительную часть карьеры он провел в Украине, а также играл в Казахстане и Узбекистане.
В составе национальной сборной Овеков установил уникальное достижение, став единственным туркменским футболистом, забившим четыре мяча в одном официальном матче. Это произошло в игре против сборной Афганистана на Кубке вызова АФК в 2008 году.